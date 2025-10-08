PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme an der Europabrücke: 19-Jähriger kann Haftstrafe abwenden

Kehl (ots)

Am Dienstagmorgen (07.10.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Kehl Europabrücke ein Fahrzeug aus Frankreich. Eine der im Fahrzeug befindlichen Personen wies sich mit seiner gültigen rumänischen Identitätskarte aus. Die Überprüfung der Personalien des 19-Jährigen ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Erschleichen von Leistungen. Da der junge Mann die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer 15-tägigen Haftstrafe und konnte seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

