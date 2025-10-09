Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Versuchte unerlaubte Einreise mit gefälschter Identitätskarte

Kehl (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurden am Mittwochabend (08.10.) Reisende in einem grenzüberschreitenden Fernzug beim Halt im Bahnhof Kehl von der Bundespolizei überprüft. Dabei wurde ein 18-jähriger türkischer Staatsangehöriger festgestellt, der keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen konnte. Bei der Durchsuchung seiner Person wurde eine totalgefälschte bulgarische Identitätskarte gefunden. Es bestand der Verdacht des Verschaffens falscher amtlicher Ausweise sowie der versuchten unerlaubten Einreise. Nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen wurde dem 18-Jährigen die Einreise nach Deutschland verweigert. Das gefälschte Dokument wurde sichergestellt.

