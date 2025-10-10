Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: totalgefälschte schwedische Identitätskarte sichergestellt

Einreise verweigert

Kehl (ots)

Am frühen Freitagmorgen des 10.10. wurde ein 32-jähriger nigerianischer Staatsangehöriger in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus an der Europabrücke in Kehl von der Bundespolizei kontrolliert. Der Mann wies sich mit einer schwedischen Identitätskarte aus. Bei der Überprüfung des Dokuments stellte sich heraus, dass es sich um eine Totalfälschung handelte. Weitere Dokumente, die ihn zur Einreise und zum Aufenthalt in Deutschland berechtigen würden, konnte der 32-Jährige nicht vorlegen. Es bestand der Verdacht der Urkundenfälschung sowie der versuchten unerlaubten Einreise. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Person nach Frankreich zurückgewiesen. Das gefälschte Dokument wurde sichergestellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell