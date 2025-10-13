PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrollen in Wintersdorf: Verstoß gegen das Waffengesetz festgestellt

Wintersdorf (ots)

Am Samstagmittag (11.10.25) kontrollierte die Bundespolizei am Grenzübergang Wintersdorf ein Fahrzeug mit deutscher Zulassung. Der 45-jährige Fahrer wies sich mit seinem deutschen Personalausweis aus. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs wurden ein als Taschenlampe getarntes Elektroimpulsgerät, ein Einhandmesser sowie ein Butterflymesser aufgefunden. Die Gegenstände wurden sichergestellt und der Mann wegen Verstoß gegen das Waffengesetz beanzeigt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen durfte er seine Fahrt fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 09:51

    BPOLI-OG: Mit offenem Haftbefehl und Haschisch unterwegs

    Offenburg (ots) - Am Freitagabend (10.10.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Offenburg einen 32-Jährigen. Der algerische Staatsangehörige war zuvor aus Frankreich eingereist und wies sich mit einer deutschen Aufenthaltsgestattung aus. Die Überprüfung der Personalien ergab eine Einreiseverweigerung der italienischen Behörden sowie einen Haftbefehl. Der Mann wurde wegen gewerbsmäßigem Handel mit ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 13:24

    BPOLI-OG: Lebensgefährliche Mutprobe: Bundespolizei warnt vor illegalem "Zug-Surfen"

    Renchen/Bühl(Baden) (ots) - Gestern Abend (09.10.2025) gegen 18:15 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei Personen, die verbotenerweise auf sogenannten Puffern (Verbindungselemente) eines Regionalzuges mitgefahren sind und verständigte umgehend die Polizei. Durch eine Streife des Polizeireviers Bühl konnten beim Halt des Zuges im Bahnhof Bühl/Baden zwei Personen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren