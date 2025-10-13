Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrollen in Wintersdorf: Verstoß gegen das Waffengesetz festgestellt

Wintersdorf (ots)

Am Samstagmittag (11.10.25) kontrollierte die Bundespolizei am Grenzübergang Wintersdorf ein Fahrzeug mit deutscher Zulassung. Der 45-jährige Fahrer wies sich mit seinem deutschen Personalausweis aus. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs wurden ein als Taschenlampe getarntes Elektroimpulsgerät, ein Einhandmesser sowie ein Butterflymesser aufgefunden. Die Gegenstände wurden sichergestellt und der Mann wegen Verstoß gegen das Waffengesetz beanzeigt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen durfte er seine Fahrt fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell