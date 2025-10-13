PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mehrfach gesuchter Straftäter festgenommen

Offenburg (ots)

Am Sonntag, dem 12.10., wurde ein 43-Jähriger am Bahnhof Offenburg von der Bundespolizei festgenommen. Bei der Personenkontrolle stellte sich heraus, dass der kroatische Staatsangehörige mit zwei Haftbefehlen wegen Diebstahls mit einer Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 25 Tagen gesucht wurde. Zudem bestanden zwei Vollstreckungsbefehle gegen den Mann, mit denen die Taterträge eingezogen werden sollten. Der Mann konnte weder die geforderte Geldstrafe bezahlen noch konnten die Taterträge eingezogen werden. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 10:02

    BPOLI-OG: Grenzkontrollen in Wintersdorf: Verstoß gegen das Waffengesetz festgestellt

    Wintersdorf (ots) - Am Samstagmittag (11.10.25) kontrollierte die Bundespolizei am Grenzübergang Wintersdorf ein Fahrzeug mit deutscher Zulassung. Der 45-jährige Fahrer wies sich mit seinem deutschen Personalausweis aus. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs wurden ein als Taschenlampe getarntes Elektroimpulsgerät, ein Einhandmesser sowie ein Butterflymesser ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 09:51

    BPOLI-OG: Mit offenem Haftbefehl und Haschisch unterwegs

    Offenburg (ots) - Am Freitagabend (10.10.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Offenburg einen 32-Jährigen. Der algerische Staatsangehörige war zuvor aus Frankreich eingereist und wies sich mit einer deutschen Aufenthaltsgestattung aus. Die Überprüfung der Personalien ergab eine Einreiseverweigerung der italienischen Behörden sowie einen Haftbefehl. Der Mann wurde wegen gewerbsmäßigem Handel mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren