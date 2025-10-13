Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mehrfach gesuchter Straftäter festgenommen

Offenburg (ots)

Am Sonntag, dem 12.10., wurde ein 43-Jähriger am Bahnhof Offenburg von der Bundespolizei festgenommen. Bei der Personenkontrolle stellte sich heraus, dass der kroatische Staatsangehörige mit zwei Haftbefehlen wegen Diebstahls mit einer Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 25 Tagen gesucht wurde. Zudem bestanden zwei Vollstreckungsbefehle gegen den Mann, mit denen die Taterträge eingezogen werden sollten. Der Mann konnte weder die geforderte Geldstrafe bezahlen noch konnten die Taterträge eingezogen werden. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell