Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrollen in Kehl: Türkischer Staatsangehöriger führt totalgefälschten Führerschein mit sich

Kehl (ots)

Gestern Morgen (13.10.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 21-Jährigen im TGV beim Sonderhalt in Kehl. Der junge Mann wies sich mit eine französischen Asylbescheinigung aus. Dies berechtigt nicht zum Grenzübertritt, weshalb der türkische Staatsangehörige die Beamten zur Dienststelle begleitete. Dort fand man bei ihm einen totalgefälschten türkischen Führerschein. Er wurde wegen versuchter unerlaubter Einreise und Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen beanzeigt und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen nach Frankreich zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell