PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 41-Jähriger versucht, Bundespolizisten mit Kopfstoß zu verletzen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Stuttgart-Bad Cannstatt: Am Samstagabend (11. Oktober 2025) kam es am Bahnhof Bad Cannstatt zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 41-jähriger Mann versuchte, einen Bundespolizisten anzugreifen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn gegen 22:15 Uhr zu einer Streitigkeit zwischen zwei Männern am Bahnsteig 1 des Bahnhofs Bad Cannstatt gerufen. Dabei musste der 41-jährige deutsche Staatsangehörige offenbar durch die Sicherheitsmitarbeiter zu Boden gebracht und fixiert werden. Beim Eintreffen der alarmierten Streife der Bundespolizei zeigte sich der Mann weiterhin aggressiv, weshalb ihm Handfesseln angelegt wurden. Im weiteren Verlauf versuchte der 41-Jährige einen der Beamten mit einem Kopfstoß zu treffen. Der Angriff verfehlte den Bundespolizisten, sodass niemand verletzt wurde. Der Mann konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Weg fortsetzen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Pressestelle
Janna Küntzle
Telefon: 0711 / 55049 - 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 10:40

    BPOLI S: Unbekannte legen Steine auf Bahngleise

    Renningen/Magstadt (ots) - Renningen/Magstadt: Am Samstagabend (11. Oktober 2025) kam es auf der Bahnstrecke zwischen Magstadt und Renningen Süd zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall kurz vor 20:00 Uhr, als die Lokführerin einer S-Bahn auf dem Weg in Richtung Renningen Bahnhof einen Schlag unter dem Zug verspürte. Am Bahnhof Renningen informierte ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 10:39

    BPOLI S: 13-Jährige am Bahnhof Böblingen bedroht - Bundespolizei sucht Zeugen

    Böblingen (ots) - Böblingen: Am Sonntagabend (12. Oktober 2025) kam es am Bahnhof Böblingen zu einer Bedrohung einer 13-jährigen Jugendlichen. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 18:50 Uhr am Bahnsteig 1 des Bahnhofs Böblingen. Ein bislang unbekannter Mann soll das 13-jährige Mädchen mit deutscher Staatsangehörigkeit zunächst bedroht ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 10:38

    BPOLI S: Unbekannter schlägt 21-Jährigen - Bundespolizei sucht Zeugen

    Stuttgart (ots) - Stuttgart: Am späten Samstagabend (11. Oktober 2025) kam es in einem Metropol-Express auf dem Weg von Stuttgart-Bad Cannstatt in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof zu einer verbalen Streitigkeit, in deren Verlauf ein 21-Jähriger geschlagen wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 23:16 Uhr. Hier soll der bisher unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren