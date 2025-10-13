Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 41-Jähriger versucht, Bundespolizisten mit Kopfstoß zu verletzen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Stuttgart-Bad Cannstatt: Am Samstagabend (11. Oktober 2025) kam es am Bahnhof Bad Cannstatt zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 41-jähriger Mann versuchte, einen Bundespolizisten anzugreifen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn gegen 22:15 Uhr zu einer Streitigkeit zwischen zwei Männern am Bahnsteig 1 des Bahnhofs Bad Cannstatt gerufen. Dabei musste der 41-jährige deutsche Staatsangehörige offenbar durch die Sicherheitsmitarbeiter zu Boden gebracht und fixiert werden. Beim Eintreffen der alarmierten Streife der Bundespolizei zeigte sich der Mann weiterhin aggressiv, weshalb ihm Handfesseln angelegt wurden. Im weiteren Verlauf versuchte der 41-Jährige einen der Beamten mit einem Kopfstoß zu treffen. Der Angriff verfehlte den Bundespolizisten, sodass niemand verletzt wurde. Der Mann konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Weg fortsetzen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

