Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 13-Jährige am Bahnhof Böblingen bedroht - Bundespolizei sucht Zeugen

Böblingen (ots)

Böblingen: Am Sonntagabend (12. Oktober 2025) kam es am Bahnhof Böblingen zu einer Bedrohung einer 13-jährigen Jugendlichen. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 18:50 Uhr am Bahnsteig 1 des Bahnhofs Böblingen. Ein bislang unbekannter Mann soll das 13-jährige Mädchen mit deutscher Staatsangehörigkeit zunächst bedroht und anschließend vor ihre Füße gespuckt haben. Der Tatverdächtige flüchtete im Anschluss offenbar in einen Bus. Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich wohl um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten und ca. 180 cm großen Mann. Weiterhin trug er augenscheinlich einen Vollbart. Bekleidet war er laut Zeugenaussagen mit einem grünen Pullover, einer grauen Jacke mit Pelzbesatz an der Kapuze sowie grau-silbernen Schuhen. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Bedrohung und Beleidigung aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/55049-1020 zu melden.

