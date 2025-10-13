Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter schlägt 21-Jährigen - Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart (ots)

Stuttgart: Am späten Samstagabend (11. Oktober 2025) kam es in einem Metropol-Express auf dem Weg von Stuttgart-Bad Cannstatt in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof zu einer verbalen Streitigkeit, in deren Verlauf ein 21-Jähriger geschlagen wurde.

Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 23:16 Uhr. Hier soll der bisher unbekannte Täter den 21-jährigen deutschen Geschädigten nach einer verbalen Streitigkeit mit der Faust gegen den Kehlkopf geschlagen haben. Der Angriff ereignete sich offenbar nach Ankunft des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Stadtgebiet. Eine Fahndung durch eine alarmierte Streife der Bundespolizei verlief ohne erfolg. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um eine männliche Person im Alter von etwa 20 Jahren handeln. Weiterhin trug er laut Zeugenaussagen schwarze Kleidung und weiße Schuhe. Laut aktuellen Erkenntnissen war er in Begleitung einer weiteren männlichen Person, die ein graues Oberteil, ein schwarzes T-Shirt, eine Kette, eine schwarze Hose sowie ebenfalls weiße Schuhe getragen haben soll. Auffällig war, dass der Begleiter mutmaßlich eine albanische Flagge mit sich führte. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 0711/55049-1020 zu melden.

