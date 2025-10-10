Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der BPOLI Stuttgart: 24-Jähriger am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen

Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Donnerstagmorgen (09.10.2025) einen 24-jährigen Mann am Stuttgarter Hauptbahnhof vorläufig festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Tatverdächtigte gegen 7:30 Uhr im IC 2168 in Richtung Stuttgart versucht haben, den Rucksack eines Mannes zu entwenden. Der Geschädigte sprach daraufhin nach Ankunft am Hauptbahnhof Stuttgart eine Streife der Bundespolizei an und teilte den Vorfall mit. Die Beamten trafen den Tatverdächtigen wenig später im Warteraum des Bahnhofs an. Hierbei führte der russische Staatsangehörige zwei Hartschalenkoffer mit sich, die offenbar nicht in seinem Eigentum standen. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte einer der Koffer einem 41-jährigen Zugreisenden zugeordnet werden.

Der 24-Jährige wurde zur weiteren Sachbearbeitung auf die Dienststelle der Bundespolizei am Stuttgarter Hauptbahnhof gebracht. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls dauern an. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Tatverdächtige am 10.10.2025 dem Haftrichter des Amtsgerichts Stuttgart vorgeführt. Nachdem ein Haftbefehl gegen den Mann erlassen wurde, verbrachten ihn Einsatzkräfte der Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell