Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannte werfen Gegenstand auf S-Bahn - Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Stuttgart-Vaihingen: Am Donnerstagnachmittag (9. Oktober 2025) kam es gegen 15:00 Uhr auf der Strecke der S-Bahn-Linie S1 kurz vor dem Bahnhof Stuttgart-Vaihingen zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen bislang unbekannte Täter einen bisher nicht näher bekannten Gegenstand auf eine fahrende S-Bahn. Durch den Aufprall wurde die Frontscheibe des Zuges beschädig. Der Triebfahrzeugführer leitete bei einer Geschwindigkeit von etwa 70 bis 80 km/h eine Schnellbremsung ein und brachte den Zug zum Stillstand. Alle Reisenden konnten den Zug am Bahnhof Vaihingen offenbar unverletzt verlassen. Die unbekannten Täter flüchteten im Anschluss in bislang unbekannte Richtung. Ein möglicher Wurfgegenstand konnte durch die Bundespolizei sichergestellt werden und wird derzeit kriminaltechnisch untersucht. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0711 / 55049-1020 zu melden.

