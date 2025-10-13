Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannte legen Steine auf Bahngleise

Renningen/Magstadt (ots)

Renningen/Magstadt: Am Samstagabend (11. Oktober 2025) kam es auf der Bahnstrecke zwischen Magstadt und Renningen Süd zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall kurz vor 20:00 Uhr, als die Lokführerin einer S-Bahn auf dem Weg in Richtung Renningen Bahnhof einen Schlag unter dem Zug verspürte. Am Bahnhof Renningen informierte diese dann umgehend den Fahrdienstleiter und die Bundespolizei. Eine Überprüfung ergab, dass mutmaßlich mehrere Steine auf den Schienenstrang aufgelegt wurden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen musste keine Schnellbremsung eingeleitet werden, und keiner der Reisenden in der S-Bahn wurde verletzt. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/55049-1020 bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart zu melden. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Das Auflegen von Gegenständen auf die Schienen kann nicht nur zu erheblichen Sachschäden führen, sondern auch Menschenleben gefährden - sowohl das der Reisenden, als auch das der handelnden Personen selbst.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell