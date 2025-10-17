Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Kontrollstelle der Bundespolizei durchbrochen: Fahrzeug im Kehler Stadtgebiet verunfallt

Kehl (ots)

Ein Fahrzeug sollte am Donnerstagabend (17.10.) an der Europabrücke in Kehl überprüft werden. Jedoch entzog sich der Fahrer der Kontrolle, indem er mit überhöhter Geschwindigkeit die Kontrollstelle durchbrach. Er konnte kurze Zeit später gestellt werden. Zuvor verlor der Fahrer jedoch die Kontrolle über das Fahrzeug und verunfallte.

Gegen 21:50 Uhr sollte ein Fahrzeug mit französischer Zulassung am Grenzübergang Kehl-Europabrücke im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen durch Beamte der Bundespolizei in die eingerichtete Kontrollstelle eingewiesen werden. Der Fahrer missachtete das Anhaltesignal und beschleunigte. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten das Fahrzeug mit den beiden Insassen im Stadtgebiet Kehl festgestellt werden. Der Fahrer versuchte erneut, sich der Kontrolle zu entziehen, verunfallte jedoch Höhe der Königsbergerstraße mit zwei parkenden Fahrzeugen. Anschließend flüchteten die Insassen zu Fuß. Der Fahrer konnte von den eingesetzten Beamten gefasst werden. Aufgrund der bestehenden Fluchtgefahr wurden ihm Handfesseln angelegt. Dem Beifahrer gelang die Flucht, jedoch verlor dieser dabei seine französische Identitätskarte.

Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 25-jährigen französischen Staatsangehörigen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Zudem ist der 25-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Missachtung des Haltegebots von Polizeibeamten und Nichtunterziehung der Grenzkontrolle eingeleitet. Es wird von einem Gesamtschaden in Höhe von 50.000 Euro ausgegangen. Die Unfallaufnahme und die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das Polizeirevier Kehl des Polizeipräsidiums Offenburg.

