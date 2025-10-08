FW-DO: FW-DO: Ergänzung zur Meldung Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Dortmund - Erneuter Brand in der Nacht

Feuerwehr Dortmund

Ergänzung zur Meldung Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Dortmund - Erneuter Brand in der Nacht

Dortmund

Die Feuerwehr Dortmund befindet sich seit 03:56 Uhr erneut im Einsatz in Dortmund Brechten. Nachdem das Gebäude am gestrigen Tag mehrfach auf Glutnester kontrolliert worden war, erfolgte der sukzessive Rückbau der Einsatzstelle. Die Feuerwehr Dortmund geht bei einem Brandereignis dieser Größenordnung grundsätzlich davon aus, dass es im zeitlichen Verlauf erneut zu vereinzelten Glutnestern kommen kann und führt daher regelmäßige Kontrollen am Objekt durch. Auch hier wurde durch die Leitstelle eine Revision veranlasst, diese verlief zuletzt gegen 20:00 Uhr am 07.10.2025 negativ. Das Gebäude war durch die Feuerwehr mit Löschschaum geflutet worden, um etwaige Glutnester auch an nicht zugänglichen Stellen zu löschen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass es sich um ein ca. 200 Jahre altes Gebäude in Fachwerkbauweise handelt, wurden alle Bereiche penibel mittels Wärmebildkamera auch unter Zuhilfenahme einer Drohne und Drehleitern kontrolliert.

Um 03:56 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr ein erneuter Notruf, aus bisher ungeklärter Ursache war es erneut zu einem Brandereignis gekommen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Erdgeschoss des Gebäudes bereits in Vollbrand. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen mit einem erhöhten Kräfteansatz, sind weite Teile des Gebäudes bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Ein Übergreifen auf ein sich in unmittelbarer Nähe befindliches Mobilwohnheim konnte erfolgreich verhindert werden. Die Nachbargebäude und die umliegende Vegetation konnten ebenfalls vor den Flammen geschützt werden.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Aussage treffen, diese ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen der Spezialisten der Brandursachenermittlung.

Zurzeit wird das Gebäude durch einen Baufachberater begutachtet, um zu beurteilen inwieweit Teile, insbesondere freigebrannte Kamine, einsturzgefährdet sind. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen werden dann weitere Maßnahmen zur Sicherung der Gebäudeteile getroffen werden.

