Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Jungschwan in Dortmund-Scharnhorst aus misslicher Lage befreit

Dortmund (ots)

Am heutigen Montag Nachmittag gegen 17:00 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund in den Ortsteil Dortmund-Scharnhorst zu einem Tier in Notlage alarmiert. Ein Jungschwan war auf das eingezäunte Gelände eines Hundesportvereins in der Straße "Am Wirksfeld" gelangt und konnte mangels Flugerfahrung aus dem engen umzäunten Gelände nicht mehr abheben. Das Tier erahnte die Hilfsbereitschaft der Einsatzkräfte und ließ sich ohne großen Aufwand einfangen und blieb dabei unverletzt. Die Einsatzkräfte transportierten den Jungschwan auf eine benachbarte Freifläche, wo er seine zurück gewonnene Freiheit genoss.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dortmund
Sven Tegtmeier
Telefon: 0231/8455000
E-Mail: 37pressestelle@stadtdo.de
https://dortmund.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell

