PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Auf Veranstaltung randaliert und Polizisten gebissen +++ Einbrüche in Gaststätte und Haus +++ Trickdiebe stehlen Banknote +++ Auseinandersetzung während Fest +++ Mit Weingläsern zugeschlagen

Bad Schwalbach (ots)

1. Auf Veranstaltung randaliert und Polizisten gebissen, Eltville-Erbach, Boden, Donnerstag, 02.10.2025, 23:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend hat ein Mann während des Oktoberfests in Eltville-Erbach mehrere Gäste attackiert und letztlich einen Polizeibeamten gebissen. Gegen 23:00 Uhr wurde die Polizei über den Randalierer, welcher nach einem Streit mehrere Personen attackiert hätte, informiert. Beim Eintreffen der Streife wurde der Mann, ein 22-Jähriger, bereits von der Besatzung eines Rettungswagens, einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und einer weiteren Person fixiert. Umgehend übernahmen die Beamten die Fixierung und fesselten den jungen, alkoholisierten Mann. Dieser verhielt sich fortwährend aggressiv, sodass ihm mit Unterstützung einer weiteren Polizeistreife auch eine Fußfessel angelegt werden musste. Als er dann zur Trage des RTW gebracht werden sollte, biss er einem der Polizisten in den Finger. Anschließend wurde er ins Polizeigewahrsam gebracht. Er muss sich nun in mehreren Verfahren verantworten.

2. Einbruch in Gaststätte,

Geisenheim-Johannisberg, Schulstraße, Donnerstag, 02.102025, 02:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag ist ein Einbrecher in einen Gutsausschank in Geisenheim-Johannisberg eingestiegen. Gegen 02:00 Uhr begab sich der Täter zu dem Haus in der Schulstraße und hebelte ein Fenster im Erdgeschoss auf. Anschließend durchsuchte er sämtliche Räume und gelangte so an mehrere Elektronikgeräte, darunter zwei Tablets, mit denen er die Flucht antrat.

Die Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

3. In Haus eingestiegen,

Hohenstein-Breithardt, Wolfenborn, Festgestellt: Freitag, 03.10.2025, 11:30 Uhr

(fh)Am Freitagmittag wurde ein Einbruch in ein Wohnhaus in Hohenstein-Breithardt festgestellt. Den Spuren am Einfamilienhaus in der Straße "Wolfenborn" nach zu urteilen, hatten sich die Einbrecher zunächst an der Hauseingangstür zu schaffen gemacht, waren hierbei jedoch zunächst gescheitert. An einem Badfenster hatten sie mehr Erfolg und gelangten auf diesem Wege in die Wohnräume. Nachdem sie diese durchsucht hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Sachschaden am Haus beläuft sich auf schätzungsweise 5.000 Euro.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 an die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus.

4. Trickdiebe stehlen Banknote,

Niedernhausen, Fritz-Gontermann-Straße, Donnerstag, 02.10.2025, 12:50 Uhr

(fh)Ein Diebesduo hat am Donnerstagmittag eine Seniorin abgelenkt und bestohlen. Gegen 12:50 Uhr parkten die beiden mit ihrem dunkelgrauen Kombi mit nicht näher bekanntem, ausländischem Kennzeichen auf einem Parkplatz in der Fritz-Gontermann-Straße und stiegen aus. Auf dem Parkplatz verwickelten sie eine 84-jährige Dame in ein Gespräch und ließen sich das Bargeld der Frau zeigen. In einem unbemerkten Augenblick gelangten sie an einen 100 Euro Schein und flüchteten. Der Diebstahl fiel der Geschädigten erst kurze Zeit später auf.

Es soll sich um einen Mann und eine Frau gehandelt haben. Er war etwa 35 bis 40 Jahre alt, schlank und trug eine dunkelblaue Hose, sowie einen Pullover und sprach gebrochen Deutsch. Seine Begleiterin war etwa gleichalt, hatte lange dunkle Haare und war ebenfalls schlank. Sie trug einen blau-grün gestreiften Pullover. Die Seniorin beschrieb beide als "südländisch aussehend".

Die Polizei in Idstein ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

5. Auseinandersetzung während Fest,

Taunusstein-Neuhof, Limburger Straße, Sonntag, 05.07.2025, 20:30 Uhr

(fh)Am Sonntagabend schlug ein Mann auf einem Fest der Feuerwehr in Taunusstein-Neuhof über die Stränge, beleidigte zwei Frauen und verletzte einen Mann. Gegen 20:30 Uhr wurden Polizeistreifen zu dem Schlachtfest in die Limburger Straße entsandt. Ersten Ermittlungen nach war dort ein 29-Jähriger mit drei Anwesenden, zwei Frauen und einem Mann, in Streit geraten. In dessen Verlauf beleidigte er die beiden Damen und schlug dem 41-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser stürzte und in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der stark alkoholisierte 29-Jährige wurde zunächst festgenommen. Im Anschluss wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen und gegen ihn ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

6. Mit Weingläsern zugeschlagen,

Eltville am Rhein-Hattenheim, Rheinallee, Freitag, 03.10.2025, 22:00 Uhr

(fh)Am Freitagabend ereignete sich in einem Hattenheimer Weingut in der Rheinallee eine handfeste Auseinandersetzung. Gegen 22:00 Uhr sollen zwei Männer im Alter von 44 und 36 Jahren auf einem dort stattgefundenen Fest aneinandergeraten sein und sich gegenseitig mit Weingläsern geschlagen haben. Beide Männer kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Es wurden wechselseitige Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Zeuginnen oder Zeugen der Auseinandersetzung wenden sich bitte an die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06722) 9112-0.

übermittelt durch news aktuell