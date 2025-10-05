PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Verkehrsunfall mit Schwerverletztem+++Brand in Idstein+++Trunkenheitsfahrt+++Unfall im Gegenverkehr+++Schlägerei+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer Heidenrod-Geroldstein, L3033, Donnerstag, 03.10.2025, 15:00 Uhr

(ck)Am Donnerstag, den 03.10.2025 kam es auf der L3033 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 65-Jährige aus dem Rhein-Lahn-Kreis die Wisperstraße mit seinem Motorrad aus Bad Schwalbach kommend in Fahrtrichtung Heidenrod-Geroldstein. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine der Marke KTM und kam zum Sturz. Infolge dessen kollidierte der Fahrzeugführer mit der Schutzplanke und zog sich schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Mann kam zur Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 5000,00 Euro. Die Polizeistation Bad Schwalbach hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

2. Brand im Fitnessstudio,

Idstein, Großer Feldbergweg, Samstag, 04.10.2025, 18:30 Uhr

(De) Am Samstagabend kam es in einem älteren Sporthallengebäude im Erdgeschoss in Idstein zu einem Brand. Der Brand entwickelte sich nach ersten Erkenntnissen in der Küche des dortigen Fitnessstudios und konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Idstein gelöscht werden. Brandursächlich ist nach ersten Erkenntnissen vermutlich angebranntes Kochgut. Es kam zu keinen Personenschäden. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 60.000 Euro geschätzt.

Die Polizeistation Idstein hat die Ermittlungen diesbezüglich übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

3. Betrunken gefahren,

Hünstetten, Wörsbachstraße, Sonntag, 05.10.2025, 03:00 Uhr

(De) Beamte der Polizeistation Idstein führten am Sonntagmorgen eine Verkehrskontrolle durch und stellten eine alkoholisierte Fahrzeugführerin fest. Die 24-jährige Fahrerin aus Hünstetten wurde mit ihrem Seat Ibiza durch die Beamten kontrolliert und ihr wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 1,92 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Fahren unter Alkoholeinfluss wurde eingeleitet. Bei der Fahrerin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte die Frau die Polizeistation wieder verlassen.

4. Leichtverletzter nach Verkehrsunfall, Bundesstraße 417 zwischen Hünstetten und Hünfelden, Samstag, 04.10.2025, 07:40 Uhr

(De) Am Samstagmorgen kam es auf der B417 zwischen Hünstetten und Hünfelden zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, wobei eine Person verletzt wurde. Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr der 46-Jahre alte Fahrer aus Bad Schwalbach mit seinem Skoda Fabia auf der Bundesstraße in Richtung Wiesbaden. Ihm entgegen kam eine 46-Jahre alte Frau aus Hünstetten in ihrem Ford Fiesta. Der Skoda-Fahrer geriet in einer gefälligen regennassen Kurve auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch die Polizei abgeschleppt. Die Ford-Fahrerin wurde durch den Unfall verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

5. Schlägerei - Zwei gegen Einen

Geisenheim, Berliner Straße, Bahnhofsvorplatz, Samstag, 04.10.2025, 21:05 Uhr

(cg) Am späten Samstagabend kam es am Geisenheimer Bahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei männlichen Personen. Hierbei schlugen und traten zwei männliche Täter auf einen 28-jährigen Mann aus Geisenheim ein. Der 28-jährige erlitt Verletzungen im Gesicht. Der verletze Geisenheimer wehrte sich jedoch und fügte dem 18-jährigen Täter aus Oestrich-Winkel hierdurch auch leichte Verletzungen zu. Anschließend flüchteten die beiden männlichen Täter. Durch eine uniformierte Streife konnte ein flüchtiger Täter angetroffen und die Identität festgestellt werden. Die Identität des anderen Täters ist bislang ungeklärt. Der 28-jährige Geisenheimer sowie der 18-jährige lehnten eine medizinische Versorgung vor Ort ab. Der 18-jährige wurde für erkennungsdienstliche Maßnahmen auf die Polizeistation verbracht und im Anschluss wieder entlassen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Täterhinweise und Zeugenbeobachtungen nimmt die Polizeistation Rüdesheim am Rhein unter der Rufnummer 06722 / 9112-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell