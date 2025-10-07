PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Ergänzung zur Meldung Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Dortmund - Asbestverdacht hat sich nicht bestätigt

Dortmund (ots)

Nach umfangreicher Erkundung konnte eine Asbestexposition ausgeschlossen werden, da die Brandausbreitung vor Erreichen des betroffenen Gebäudeteils erfolgreich gestoppt werden konnte. Erweiterte Hygienemaßnahmen sind entsprechend nicht erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dortmund
Pressestelle
Benjamin Ewald
Telefon: 0231/8455000
E-Mail: 37pressestelle@stadtdo.de
https://dortmund.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell

