Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter aufgrund Passenger Name Record-Daten (PNR-Daten) fest: 50-Jähriger kann Haftstrafe abwenden

Rheinfelden (ots)

Am Mittwochmorgen (15.10.25) nahm die Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einen italienischen Staatsangehörigen auf Grundlage von PNR-Daten fest. Im Rahmen einer Sichtung des aus Palermo ankommenden Fluges, stellten die Bundespolizisten den 50-Jährigen fest. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung vor. Ein Bekannter, der den 50-Jährigen abholte, konnte die Geldstrafe bezahlen und damit eine 67-tägige Haftstrafe abwenden.

Hintergrund:

Bereits seit 2017 sind Fluggesellschaften gesetzlich verpflichtet, für alle grenzüberschreitenden kommerziellen Flüge Daten ihrer Reisegäste an das Bundeskriminalamt zu übermitteln. Dabei geht es hauptsächlich um sogenannte PNR-Daten (Passenger Name Records), die bei der Buchung einer Reise anfallen (u.a. Namen des Reisenden oder Abflugdatum). Mehrere Partnerbehörden überprüfen diese Daten zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung und Verfolgung terroristischer Straftaten sowie schwerer Kriminalität. Bei erkannten Fahndungstreffern werden die Daten an die Bundespolizei für weitere Maßnahmen übermittelt (z.B. Einreiseverweigerungen oder Festnahmen).

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

