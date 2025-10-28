Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Schwelbrand in der Isolierung

Hoher Sachschaden entstand am Montag in Ebersbach.

Ulm (ots)

Gegen 13 Uhr rückten Einsatzkräfte zu einem Brand im Tiergartenweg aus. Zwischen zwei Doppelhaushälften hatte sich die Isolierung entzündet. Das führte zu einem Schwelbrand. Am Wochenende fanden wohl an einer Haushälfte Arbeiten statt. Hier wurde wohl ein Flammbrenner eingesetzt. Die Häuser waren über Nacht nicht mehr bewohnbar. Ein Schaden wird auf etwa 500.000 Euro geschätzt.

+++++++ 2075505 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

