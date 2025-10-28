Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrerin flüchtet von Unfallstelle

Am Montag stieß eine Radlerin mit einer Fußgängerin in Ulm zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 19.20 Uhr auf dem Fußgängerweg in der Neue Straße. Eine 58-jährige Fußgängerin kam vom Busparkplatz Glöcklerstraße und wollte zur Bushaltestelle "Steinerne Brücke". Zeitgleich fuhr eine unbekannte Radfahrerin ohne Beleuchtung verbotswidrig auf dem Gehweg. Sie kam aus Richtung Rathaus. Die Radlerin stieß mit der Fußgängerin zusammen. Beide Frauen stürzten. Dabei erlitt die 58-Jährige leichte Verletzungen. Die Radlerin half der Fußgängerin zwar noch auf die Beine, flüchtete aber dann von der Unfallstelle. Die soll um die 50 Jahre alt, ca. 170cm groß und schlank gewesen sein. Die Unfallverursacherin hatte braun/gräuliches Haar und führte eine braune Ledertasche mit sich. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Tel. 0731/188-3312) sucht Zeugen, die Hinweise zu der Frau geben können.

+++++++ 2077954 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell