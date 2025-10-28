Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Im Rausch mit entgegenkommenden Sattelzug zusammengestoßen und dann abgehauen

Zu viel Alkohol hatte ein Autofahrer am Montag bei Nattheim intus. Der kam allerdings nicht weit.

Kurz nach 11 Uhr war ein Fiat-Fahrer auf der B466 zwischen Steinweiler und Neresheim unterwegs. Dort kam ihm ein Mercedes Sattelzug entgegen. Wie eine Zeugin berichtete, geriet der Fiat über die Mittellinie und stieß mit dem Laster zusammen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der zunächst unbekannte Unfallverursacher im Fiat weiter. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Auto wenig später unweit der Unfallstelle festgestellt werden. Der mutmaßliche Unfallfahrer stand mit seinem Fiat in einem Feldweg und saß noch im Fahrzeug. Schnell war klar, warum der 50-Jährige geflüchtet war. Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Er kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Promille der Autofahrer tatsächlich hatte. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Den Schaden an dem Mercedes Actros schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro, den am stark beschädigten Fiat auf rund 15.000 Euro. Auf den Mann kommt jetzt eine Anzeige zu. Außerdem musste er seinen Führerschein abgeben.

