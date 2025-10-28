Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen/B10 - Sattelzüge stoßen zusammen

Etwa 100.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Montag auf der B10.

Ulm (ots)

Später kam es noch zu einem weiteren Unfall durch eine betrunkene Autofahrerin.

Der 24-Jährige fuhr gegen 20.40 Uhr mit seinem MAN Sattelzug in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Zentrum Ost und Zentrum West stand ein weiterer Sattelzug in eine Nothaltebucht. Das linke hintere Eck des stehenden Sattelzuges ragte noch etwas in die Fahrbahn. Der 24-Jährige sah die Gefahrenstelle zu spät. Er versuchte noch auszuweichen. Dennoch streifte er mit seinem Sattelzug auf der rechten Seite am anderen Auflieger entlang. Bei dem Unfall wurde die gesamte rechte Seite des MAN stark beschädigt und der Beifahrer des 24-Jährigen wurde leicht verletzt. Eine nachfolgende 42-Jährige fuhr mit ihrem Mercedes über Trümmerteile. Der nicht mehr fahrbereite Sattelzug des 24-Jährigen musste abgeschleppt werden. Insgesamt wird der Sachschaden an den drei Fahrzeugen auf etwa 100.000 geschätzt.

Etwa eine Stunde später kam es an der Unfallstelle zu einem weiteren Unfall. Eine betrunkene 23-jährige Autofahrerin durchfuhr mit ihrem VW das aufgestellte Absperr- und Sicherungsmaterial. Die Warnbaken und Nissenleuchten wurden zerstört. Sie kam wenige Meter vor dem Streifenfahrzeug zum Stehen. Ein Alkomattest ergab bei der jungen Frau einen Wert von etwa 2,5 Promille. Ebenso fanden die Polizisten Tabletten und geringe Mengen Cannabis in ihrem Auto. Sie musste eine Blutprobe abgeben. Obwohl die ungarische Staatsangehörige seit über einem Jahr in Deutschland lebt, hatte sie nur einen ausländischen Führerschein. Der wurde beschlagnahmt.

+++++++ 2078414 2078851 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell