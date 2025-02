Polizei Köln

POL-K: 250226-3-K Achtung - falsche Handwerker wieder vermehrt unterwegs!

Köln (ots)

Am Dienstag (25. Februar) haben sich erneut Trickdiebe gegenüber Kölner Senioren als "falsche Handwerker" ausgegeben, um mit dieser perfiden Masche das Ersparte von älteren Menschen zu erbeuten. Unter dem Vorwand die Heizungs- und Wasserleitungen zu überprüfen, war es den mutmaßlich männlichen Tatverdächtigen in drei aktuellen Fällen gelungen Zugang zu den Wohnungen zu erhalten.

Die Fälle im Detail:

Fall 1: Gegen 10.20 Uhr hatte zunächst ein etwa 45-50 Jahre alter Mann an der Wohnungstür einer 87-jährigen Kölnerin im Stadtteil Merkenich geklingelt. Anschließend soll er die Frau im Badezimmer abgelenkt haben, während sein Komplize die Wohnung nach Schmuck und Bargeld durchsuchte. Dies blieb allerdings erfolglos, so dass die Männer ohne Beute flüchteten. Der Tatverdächtige soll einen Schnurrbart, eine blaue Arbeitshohe und eine schwarze Winterjacke der Marke Calvin Klein getragen haben. Seine Körpergröße wird auf 1,85- 1,90 Meter geschätzt. Fall 2: In Longerich sollen sich gegen 12.30 Uhr zwei Männer Zugang zur Wohnung eines 91-jährigen Kölners verschafft haben, indem sie die Heizkörper im Schlafzimmer des Mannes "überprüfen" wollten. Das Duo soll in diesem Fall Bargeld und Schmuck gestohlen haben. Fall 3: In Bocklemünd betrat ein etwa 1,70 Meter große Mann die Wohnung einer 92 Jahre alten Frau. Er hatte sich ebenfalls als "Handwerker" ausgegeben und mit diesem Trick Bargeld sowie zwei Tablets erbeutet. Der mit schwarzen Haaren beschriebene Mann trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jacke.

Die Polizei Köln rät: Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung/Wohnungsgesellschaft angekündigt worden sind. Das Kriminalkommissariat 25 bittet um Zeugenhinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell