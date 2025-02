Polizei Köln

POL-K: 250225-6-K Nach Schussabgabe in Köln-Holweide - drei Festnahmen - Untersuchungshaft

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 1 vom 13. Januar:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5947920

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Die Kriminalpolizei hat am Samstag (22. Februar) einen Mann (23) festgenommen, der im Verdacht steht, am 12. Januar vor einem Autohaus in Köln-Holweide mehrere Schüsse auf einen 33 Jahre alten Kölner abgegeben zu haben. Der 33-Jährige war damals mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert worden.

Streifenpolizisten hatten den 23-Jährigen am Samstagabend aus Anlass einer Verkehrskontrolle auf der Malteserstraße in Buchheim gestoppt, als er dort mit seinem "Sozius" (22) auf einem E-Scooter unterwegs war.

Bei der Überprüfung der Männer stellten die Einsatzkräfte neben einer geringen Menge Betäubungsmittel und Bargeld in vierstelliger Höhe auch eine scharfe Schusswaffe und Munition sicher. Letztere hatte der "Sozius" versucht, während der Kontrolle unter einem geparkten Auto zu verstecken. Die Polizisten nahmen daraufhin zunächst beide Männer vorläufig fest.

Im Zuge der Festnahme stellte sich heraus, dass gegen den 23-Jährigen bereits ein Haftbefehl wegen versuchten Mordes bestand, den ihm ein Ermittlungsrichter dann am Sonntag verkündete.

Am Montagvormittag (24. Februar) vollstreckten Kriminalbeamte dann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Köln zwei weitere Haftbefehle wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes gegen einen 23 Jahre alten Mann und eine 19 Jahre alte Frau. Beide Kölner sollen an der Tat beteiligt gewesen sein und befinden sich nun ebenfalls in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum Tatmotiv, zu den bislang unklaren Tathintergründen sowie zu möglichen weiteren Tatverdächtigen dauern noch an. Die Beschuldigten machen bislang von ihrem Schweigerecht Gebrauch.

Auskünfte zu dem Verfahren erteilt ausschließlich Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer von der Kölner Staatsanwaltschaft unter der Telefonnummer 0221/477 4271. (cb/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell