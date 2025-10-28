Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen

Bad Boll - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei: Mutmaßlicher Räuber in Untersuchungshaft

Ulm (ots)

/ Ein 20-Jähriger steht im Verdacht, in Göppingen-Jebenhausen und Bad Boll Raubdelikte begangen zu haben.

Am Samstag, dem 18.10.2025 überfiel ein bewaffneter Mann in Jebenhausen eine Bäckerei in einem Supermarkt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6140440).

Nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Göppingen richtet sich nun der dringende Tatverdacht gegen einen 20-Jährigen aus Bad Boll. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm erließ das Amtsgericht Göppingen vergangene Woche einen Haftbefehl gegen den Mann.

Am Mittwoch (22.10.2025) gelang es der Kriminalpolizei Göppingen den 20-Jährigen an der Wohnanschrift einer Bekannten in Heiningen festzunehmen. Bei Durchsuchungen fanden die Beamten auch die mutmaßliche Tatwaffe, eine Softair-Pistole, sowie Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Anschließend führten ihn die Beamten dem Haftrichter beim Amtsgericht Göppingen vor. Neben dem Tatvorwurf des schweren Raubes auf die Bäckerei vom 18.10.2025 steht der 20-Jährige auch im dringenden Verdacht, drei weitere Überfälle begangen zu haben.

Den Erkenntnissen zufolge soll der Mann unter Vorhaltens einer Schusswaffe bereits am 24.09.2025 in Bad Boll einen Imbiss überfallen haben. Zudem soll er zwei Überfälle vom 04.10.2025 in Göppingen-Jebenhausen, darunter einen versuchten Raub auf eine Bäckerei in einem Supermarkt sowie dem versuchten Raub auf eine Tankstelle in der Straße Sehningen zu verantworten haben. In beiden Fällen blieb der Beschuldigte ohne Beute. Wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6125288, (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6131710).

Nach den erfolgten Tatvorwürfen räumte der Beschuldigte die vier Delikte ein.

Nach Abschluss der richterlichen Vorführung wurde der Haftbefehl vollstreckt. Der 20-jährige Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ulm sowie der Kriminalpolizei Göppingen dauern an.

