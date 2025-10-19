Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL)Göppingen - Überfall auf Bäckerei in EDEKA-Markt in Jebenhausen

Ulm (ots)

Am 18. Oktober 2025 gegen 20:22 Uhr ereignete sich ein Überfall auf eine Bäckerei in einem Edeka-Markt in Jebenhausen. Ein unbekannter Täter beobachtete die spätere Geschädigte dabei, wie sie das Geld der Tageseinnahmen zählte. Kurz darauf ging er hinter die Verkaufstheke, stieß die Mitarbeiterin zu Seite und entwendete einen Safebag mit den Tageseinnahmen aus dem Tresor. Anschließend flüchtete er über den Hinterausgang aus der Filiale in Richtung Tintenbachstraße. Der Täter konnte durch einen Zeugen wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 185 cm groß, mit einer schwarzen Daunenjacke, dunkler Anzughose, schwarzen Schuhen mit weißen Nähten und Nike-Logo. Er flüchtete durch den Hintereingang der Bäckerei in Richtung Tintenbachstraße. Die Polizei sucht nach Zeugen welche den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat oder des Täters geben können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Göppingen unter 07161/632360 entgegen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, (Miriam Albrecht/Rainer Strobl - Polizeiführer vom Dienst) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2019340)

