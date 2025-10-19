Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Einbrecher unterwegs

Bislang unbekannte Täter brachen am Freitag ein Haus in der Nelly-Sachs-Straße in Blaustein ein. Ein weiterer Einbruchsversuch scheiterte.

Ulm (ots)

Die beiden Vorfälle ereigneten sich am Freitagabend im Zeitraum von 18 bis 19.30 Uhr. Im ersten Fall betrat ein bislang unbekannter Täter den rückwärtigen Bereich eines Hauses und trat mehrfach gegen die Terrassentüre. Zu dem Zeitpunkt brannte im Wohnzimmer kein Licht. Der 61jährige Bewohner hielt sich aber im dunklen Zimmer auf. Der Täter lies daraufhin von seinem Vorhaben ab und suchte das Weite. Kurze Zeit später kam es zu einem Einbruch wenige Häuser weiter. In dem Fall brach der bislang unbekannte Täter ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Anwesens auf und stieg in die Wohnung eines 19jährigen Mannes ein. Der oder die Täter erbeuteten bei ihrem Einbruch mehrere Hundert Euro Bargeld, eine Scheckkarte und eine Smartwatch. Bei beiden Objekten hinterließen die Einbrecher Spuren. Die wurden von der Kriminalpolizei gesichert. Zeugen, die am Freitagabend in der Nelly-Sachs-Straße und deren Umgebung Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ulm-West unter der Rufnummer 0731/188-3812 zu melden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2018766, 2017057)

