POL-UL: (UL) Blaustein - Geburtstagsfeier eskaliert

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Bermaringen

Ulm (ots)

Kurz vor 2 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei, dass es zu massiven Streitigkeiten zwischen Gästen und mehreren, nicht eingeladenen Besuchern einer Geburtstagsparty kommen würde. Mehrere Streifen des Polizeireviers Ulm-West fuhren daraufhin zur mitgeteilten Örtlichkeit. Nach Angaben der Geburtstaggäste waren im Laufe des Abends mindestens 10 Personen zur Feier gekommen, obwohl sie nicht willkommen waren. Da diese die Party nicht verlassen wollten, entwickelte sich ein Streit. Der endete in einer Schlägerei. Insgesamt vier Gäste im Alter von 19 bis 23 Jahren wurden verletzt. Zwei davon mussten aufgrund ihrer Blessuren mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht werden. Die Übeltäter hatten sich vor Eintreffen der Polizei mit einem Auto entfernt. Das Polizeirevier-West ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Ob die Party nach dem Vorfall beendet war, ist der Polizei nicht bekannt. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2020421)

