Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim/B30 - Verkehrsteilnehmer genötigt

Am Donnerstag soll ein 19-Jähriger auf der B30 bei Maselheim durch seine aggressive Fahrweise aufgefallen sein.

Ulm (ots)

Gegen 19.50 Uhr soll der 19-Jährige auf der Bundesstraße von Laupheim in Richtung Biberach gefahren sein. Unterwegs soll der Audi-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf der linken Spur mehreren Verkehrsteilnehmern dicht aufgefahren sein. Dabei betätigte er wohl auch wiederholt die Lichthupe. Ein 35-Jähriger folgte dem 19-Jährigen und meldete die mutmaßlichen Nötigungen der Polizei. Kurz darauf soll es auch auf dem Marktplatz in Biberach erneut zu einer Nötigung des Geschädigten durch den 19-jährigen Fahrer des blauen Audi Q5 gekommen sein.

Die Polizei Biberach (Tel. 07351/447-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Geschädigte, die durch die Fahrweise des 19-Jährigen auf der B30 gefährdet oder genötigt wurden. Auch Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Audis auf dem Marktplatz machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

++++2008973

