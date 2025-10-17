Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Nicht aufgepasst

Beim Abbiegen ereignete sich am Donnerstag ein Unfall in Blaustein.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr fuhr der 48-Jährige auf der Kurt-Mühlen-Straße und bog nach links auf einen Parkplatz ein. Dabei übersah er den entgegenkommenden 54-jährigen Kawasaki-Fahrer. Der hatte Vorrang und es kam zum Unfall. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Ulm-West schätzt den Schaden am Seat auf 5.000 Euro und den an Krad auf 10.000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

++++ 2006525

