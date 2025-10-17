Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/B312 - Polizei kontrolliert für mehr Sicherheit

Nicht unbemerkt blieben zahlreiche Verkehrsverstöße am Donnerstag bei einer Großkontrolle auf der B312 bei Biberach.

Ulm (ots)

Zwischen 12 und 19 Uhr hatte die Polizei auf dem Burrenwaldparkplatz an der B312 bei Biberach eine Kontrollstelle eingerichtet. Die Beamten des Polizeipräsidiums Ulm überwachten den Verkehr in beide Fahrtrichtungen und richteten dabei ihr Hauptaugenmerk auf Fahrer, die sich mutmaßlich unter der Einwirkung von Drogen ans Steuer gesetzt hatten. Die rund 60 Beamten, darunter 16 Schulungsteilnehmer und ein Polizeihund kontrollierten 84 Fahrzeuge und 122 Personen. Durch das THW Biberach wurde die Kontrollstellenlogistik wie Zelte und ein Stromaggregat zur Verfügung gestellt.

Bei sieben Fahrenden bestand der Verdacht der Drogenbeeinflussung. Ein 25-Jähriger hatte mit knapp 0,6 Promille zu viel Alkohol intus. Sie alle durften nicht mehr weiterfahren und mussten eine Blutprobe abgeben. Die Proben entnahm ein Arzt direkt an der Kontrollstelle.

Ein Fahrender muss mit einer Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Die intensiven Kontrollen sind Teil der polizeilichen Strategie, die Zahl der Drogenunfälle zu senken. Bei den Kontrollen zieht die Polizei immer noch zahlreiche berauschte Fahrer aus dem Verkehr. Das zeige die Notwendigkeit der Kontrollen, die die Polizei auch weiterhin fortsetzen wird.

++++2006907

Bernd Kurz, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell