POL-UL: (BC) Riedlingen - Mit Bus Unfall verursacht und abgehauen

Am Donnerstag stieß ein Gelenkbus gegen die Anzeigentafel einer Tankstelle in Riedlingen.

/ Anstatt den Schaden zu melden, machte sich der 59-jährige Busfahrer aus dem Staub.

Kurz vor 12.45 Uhr fuhr der zunächst unbekannte Fahrer des roten Linienbusses in der Neue Unlinger Straße. Der war in Richtung Ertingen unterwegs und machte wohl auf Höhe einer Tankstelle einen außerplanmäßigen Halt. Der Busfahrer fuhr auf den dortigen Fuß- und Radweg und streifte wohl die Anzeigentafel der Tankstelle. Das hatte der 59-Jährige mitbekommen und sammelte die heruntergefallenen und kaputten Teile ein. Ein Zeuge hatte den Unfall auch gesehen und gab später bei der Polizei an, dass der mutmaßliche Unfallverursacher die Teile am Tankstellengebäude ablegte. Danach sei der Busfahrer in den Verkaufsraum gegangen und hätte einen Einkauf getätigt. Von dem Unfall und dem Schaden an der elektronischen Preistafel hatte er wohl nichts erzählt. Anschließend soll der 59-Jährige in seinen Bus gestiegen und weggefahren sein. Zu einer Schadensregulierung kam es nicht.

Die Polizei Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Dazu gehört auch die Auswertung einer Überwachungskamera. Denn der Unfall wurde gefilmt. Da den 59-Jährigen wohl sein schlechtes Gewissen plagte, erschien der Busfahrer wenige Stunden später bei der Polizei. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht zu. Die Polizei schätzt den Schaden am MAN Bus auf rund 8.000 Euro. Wie hoch der Schaden an der Tankstelleneinrichtung ist, muss die Polizei noch ermitteln.

