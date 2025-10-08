Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtragsmeldung zu einem laufenden Einsatz in Paderborn

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Paderborn - Wie berichtet, erlitt eine Schülerin eines Weiterbildungszentrums am Mittwoch, 08.10.2025, lebensgefährliche Stichverletzungen. Die Polizei benennt weitere Informationen und öffnet ein Hinweisportal für Zeugen.

Der Sachverhalt wird als versuchtes Tötungsdelikt eingeordnet. Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Bielefeld, unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Stefan Esdar, hat die Ermittlungen übernommen. Das Ermittlerteam setzt sich aus Beamten der Polizei Bielefeld und Paderborn zusammen.

Die Durchsuchung der Schule ist abgeschlossen und negativ verlaufen.

Zeugen werden gebeten, Fotos und Videos, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, im Hinweisportal der Polizei NRW hochzuladen: https://nrw.hinweisportal.de/

Erste Meldung vom 08.10.2025 um 15:03 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6133783

