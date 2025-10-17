POL-UL: (UL) Heroldstatt
B28 - Wild kreuzt Fahrbahn
Am Donnerstagmorgen kam es bei Heroldstatt zu einem Wildunfall.
Ulm (ots)
Um kurz vor 8 Uhr war der Transporter-Fahrer auf der B28 von Suppingen aus in Richtung Reutlingen unterwegs. Auf Höhe von Heroldstatt kreuzte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Der 31-Jährige erfasst das Tier. Das Reh erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Der Sachschaden am Transporter wird auf 6.000 Euro geschätzt.
++++ 2001577
Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell