Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbrüche in Geschäfte
Von Mittwoch auf Donnerstag ereigneten sich in Göppingen zwei Einbrüche.

Ulm (ots)

In den Nachtstunden ereigneten sich zwei Einbrüche in der Lange Straße. An zwei Geschäften wurden die Scheiben der Eingangstüren eingeschlagen. Der Einbrecher stieg durch die Löcher in die Geschäfte und durchsuchte die Räumlichkeiten. Offensichtlich fand er in einem Geschäft etwas Bargeld. Danach flüchtete er unerkannt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Das Polizeirevier Göppingen (Tel. 07161/63-2360) sucht Zeugen, die möglicherweise etwas beobachtet haben.

+++++++ 2001607 2001700 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

