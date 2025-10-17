Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schemmerhofen/B465 - Raser im Blick

Über 300 Fahrende müssen mit Verwarnungen und Anzeigen rechnen. Sie waren in den vergangenen Tagen auf der B465 bei Schemmerhofen zu schnell unterwegs.

Ulm (ots)

Zwischen dem 10.10. und 16.10.25 führte die Polizei mit der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage, dem Enforcement Trailer, auf der Bundesstraße bei Schemmerhofen Geschwindigkeitsmessungen durch. Auf Höhe der Alten Biberacher Straße, beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 70 km/h. Insgesamt wurden 16.755 Fahrzeuge in Fahrtrichtung Biberach gemessen. Davon hielten sich 334 Fahrende nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit, darunter 27 Lkw. So wurden 284 Verwarnungsverfahren eingeleitet und 50 Fahrende müssen mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen. Darunter befinden sich auch sieben Raser, die nun Fahrverbote erwarten. Das schnellste Fahrzeug war mit 148 km/h unterwegs.

Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

