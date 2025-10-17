Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - In Auto eingebrochen und Bargeld erbeutet

Angelockt von einer Geldbörse fühlte sich wohl ein Autoknacker in der Nacht zum Mittwoch in Berkheim.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fand der Einbruch zwischen Mittwoch 22.45 Uhr und in den frühen Morgenstunden des Donnerstags statt. Gegen 5.30 Uhr hatte der Besitzer eines Mercedes ein böses Erwachen. Denn als er zu seinem in der Schwalbenstraße geparkten Auto kam, musste er einen Einbruch feststellen. An dem Mercedes hatte der Einbrecher mit einem unbekannten Gegenstand die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Auf dem Beifahrersitz lag ein Geldbeutel. Der war wohl gut sichtbar und den hatte der Dieb mitgenommen. In der Mittelkonsole fand der Einbrecher weiteres Bargeld. Die Polizei Ochsenhausen (Tel. 07352/202050) hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf Zeugenhinweise. Der Schaden am Mercedes wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei warnt davor, Wertsachen in Autos zurückzulassen. Das lockt Diebe an und ein Auto ist kein Tresor. Schließen Sie Ihr Auto immer ab, auch wenn Sie sich nur kurzfristig davon entfernen. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de

++++2005099(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell