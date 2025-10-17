Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - An Gebäude hängen geblieben/ Am Donnerstag folgte ein Fahrschüler in Laupheim den Anweisungen des Fahrlehrers.Zum Glück ohne Verletzte, aber mit fatalen Folgen für Anhänger und Gebäude

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der kuriose Unfall gegen 19 Uhr in der Berblingerstraße. Ein Fahrschulauto war mit dem Anhänger auf einem Parkplatz unterwegs. Der 62-jährige Fahrlehrer gab seinem Fahrschüler wohl die Anweisung, unter dem teils auf Betonpfeilern errichteten Gebäude durchzufahren. Das tat der Fahrschüler auch und der Anhänger hinter dem VW blieb an der Betonfassade hängen. Damit hatten der Fahrlehrer und sein Schüler nicht gerechnet. Die Polizei Laupheim nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Gebäude auf ca. 5.000 Euro, den am Anhänger auf rund 1.000 Euro.

