Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ersingen - Wildunfall führt zu Folgeunfall

Am Donnerstagmorgen fuhr ein 56-Jähriger in den Gegenverkehr bei Ersingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 7.30 Uhr auf der K7412 zwischen Achstetten und Ersingen. Der 56-Jährige fuhr in Richtung Ersingen. Wohl aufgrund von dichtem Nebel erkannte er das verunfallte Auto auf seiner Spur trotz eingeschalteten Warnblinklicht und Warndreieck erst spät. Der 56-Jährige wich auf die Gegenfahrbahn aus. Dort fuhr ein 21-jähriger Toyota-Fahrer. Es kam zum Unfall. Beide Fahrer verletzten sich leicht. Der Verkehrsdienst Laupheim nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf 40.000 Euro. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst barg die beiden PKWs.

++++2003598

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell