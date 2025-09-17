POL-OF: Teurer Audi RS Q8 gestohlen
Erlensee (ots)
(lei) Einen Audi RS Q8 im Wert von 180.000 Euro haben Autodiebe in der Nacht zu Dienstag in der Eugen-Kaiser-Straße gestohlen. Der markant goldfarbene Wagen mit MKK-Kennzeichen, der auf einem Anwesen mit einstelliger Hausnummer geparkt war, wurde womöglich gegen 4 Uhr geknackt, da Nachbarn zu diesem Zeitpunkt ein angehendes Autoradio gehört hatten. Wie die Unbekannten das mit Keyless-Go ausgestattete Auto öffnen und starten konnten, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben und sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu Tätern und dem Verbleib des Fahrzeugs machen können. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0. Die Beamten raten Besitzern hochwertiger Fahrzeuge mit Keyless-Systemen, diese über Nacht möglichst in abschließbaren Garagen abzustellen und zusätzliche Sicherungssysteme wie Lenkradkrallen oder Funkblocker zu verwenden.
