Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach zahlreichen Graffitis; Einbrecher montierte Fenstergitter ab; Schwarzer BMW touchiert: Hinweise erbeten; und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugensuche nach zahlreichen Graffitis - Hanau

(me) Die Polizei aus Hanau ist auf der Suche nach Zeugen, die etwas zu Farbschmierereien in der Robert-Blum-Straße (einstellige Hausnummer) sagen können. Bereits zwischen Samstag, 13 Uhr und Montag, 7 Uhr, machten sich die Unbekannten an mehreren Gebäuden zu schaffen, indem sie diese mit roter und schwarzer Farbe besprühten. Da die knapp zwanzig Schmierereien nicht bleiben konnten, mussten diese fachmännisch entfernt werden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa zehntausend Euro geschätzt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich bitte an das Polizeirevier Hanau (06181 100-120).

2. Einbrecher montierte Fenstergitter ab - Hanau

(cb) Nachdem Einbrecher ein Fenstergitter abmontiert hatten, konnten sie das Fenster aufhebeln und dadurch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gärtnerstraße (40er-Hausnummern) gelangen. Im Anschluss durchsuchten die Ganoven den Wohn- und Schlafbereich und flüchteten mit dem aufgefundenen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Der Einbruch ereignete sich am Montag zwischen 11.20 Uhr und 13.35 Uhr. Das Einbruchskommissariat in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Schwarzer BMW touchiert: Hinweise erbeten - Hanau

(cb) Die Polizei in Hanau sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, welche sich im Herderweg, dort im Bereich der einstelligen Hausnummern, ereignete. Der geschädigte Fahrzeugeigentümer stellte seinen schwarzen BMW am Montag gegen 12 Uhr am Fahrbahnrand ab. Bei seiner Rückkehr gegen 17.30 Uhr musste er Beschädigungen im Bereich der Fahrzeugfront feststellen. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den schwarzen Wagen mit HU-Kennzeichen und flüchtete anschließend vom Unfallort, ohne seien Pflichten nachzukommen. Zeugen setzen sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 mit der Polizei in Hanau in Verbindung.

4. Wer hat die Fahrzeuge zerkratzt? - Erlensee

(cb) Wer hat die Fahrzeuge zerkratzt? Diese und weitere Fragen stellen sich die Ermittler der Polizeistation Langenselbold und suchen nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen zerkratzte ein Unbekannter vermutlich mit einem spitzen Gegenstand mehrere Fahrzeuge, darunter ein blauer Skoda, ein blauer Opel sowie ein schwarzer Nissan, welche am Fahrbahnrand der Dieselstraße (einstellige Hausnummern) parkten. Die Tat ereignete sich am Montag zwischen 17.45 und 18.15 Uhr. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen 16.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

Offenbach, 16.09.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell