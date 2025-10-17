PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Graffiti-Sprayer ermittelt
In den vergangenen Monaten soll ein 27-Jähriger durch Graffitis in Lonsee Sachschäden verursacht haben.

Ulm (ots)

Seit Mitte Juni nahm die Polizei Amstetten einige Anzeigen wegen Graffiti im Stadtgebiet auf. Anhand von Zeugenhinweisen gelang es nun einen 27-jährigen Tatverdächtigen aus Lonsee zu ermitteln. Bei einer Wohnungsdurchsuchung vergangener Woche fanden die Beamten über 100 Spraydosen, sowie weiteres belastendes Beweismaterial. Der Tatverdächtige zeigte sich bei einer Vernehmung einsichtig und räumte die Sachbeschädigungen durch Graffiti ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Sachschaden der rund 20 Graffitis wird auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt.

++++1823408 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

