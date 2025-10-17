Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Betrunken Unfall verursacht

Am Donnerstag fuhr ein Laster-Fahrer gegen ein Gebäude bei Herbrechtingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr auf einem Tankstellengelände im Zeppelinweg. Der 59-Jährige stieß beim Rückwärtsfahren gegen das Gebäude. Das Polizeirevier Giengen nahm den Verkehrsunfall auf. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nach Alkohol roch. Ein Atemalkohltest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert über dem Erlaubten. Den MAN-Fahrer erwartet nun eine Anzeige. Der Sachschaden am Gebäude wird auf 500 Euro geschätzt.

