POL-UL: (UL) Amstetten - Tatverdächtige ermittelt

Im August sollen zwei Kinder an mehreren Autos in Amstetten die Embleme abgerissen haben.

Ulm (ots)

Bereits im August waren Diebe in einem Wohngebiet im Bereich des Lerchenwegs unterwegs. An mehreren Autos machten sich die zunächst Unbekannten zu schaffen und stahlen die Embleme an verschiedenen Fahrzeugen. Dabei verursachten sie an einigen Pkw auch Kratzer im Lack. Dem Polizeiposten Amstetten gelang es nun anhand von Zeugenhinwiesen zwei tatverdächtige Kinder zu ermitteln. Die beiden Jungen im Alter von 9 und 10 Jahren sollen an insgesamt elf Autos die Embleme abgerissen und gestohlen haben. Ein Jugendsachbearbeiter der Polizei ermittelt nun zu den Diebstählen. Dabei führte die Polizei Amstetten bereits Gespräche mit den Kindern und Erziehungsberechtigten. Im Wohnhaus des Zehnjährigen konnten dabei einige der Embleme aufgefunden werden. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

