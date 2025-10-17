Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Unfallbeteiligter fährt weiter

Unerkannt flüchtete ein Autofahrer am Donnerstag in Geislingen.

Ulm (ots)

Eine 22-Jährige fuhr gegen 10.50 Uhr in der Heidenheimer Straße in Richtung Geislinger Steige. Im Bereich der Linkskurve, Nähe Sedanstraße, kam ihr ein Reinigungsfahrzeug entgegen. Das wurde in diesem Moment von einem unbekannten Auto überholt. Um einen Unfall zu vermeiden, musste die Fahrerin des Fiat eine Vollbremsung machen. Der hinter dem Fiat fahrende Volvofahrer konnte nicht mehr anhalten und prallte dem Fiat in das Heck. Der Schaden an den beiden Autos wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der unbekannte Unfallverursacher drehte nach dem Unfall zunächst noch um, fuhr dann aber weiter. Einer der Beteiligten fertigte noch Fotos von dem Auto. Nach ihm fahndet nun die Polizei. Bei dem Auto soll es sich um einen blauen SUV oder Kombi handeln. Am Steuer saß ein älterer Mann. Zeugen werden gebeten, sich bei der Geislinger Polizei (Tel. 07331/93270) zu melden.

+++++++ 2003592(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell