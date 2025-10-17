Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Einbruch in Schrebergarten/ Von Mittwoch auf Donnerstag waren Einbrecher bei Laupheim unterwegs.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich bei den Schrebergärten in der Nähe des Baggersees. Ein Unbekannter begab sich zwischen Mittwoch 11.30 Uhr und Donnerstag 12.30 Uhr auf das Gelände der Schrebergärten. Dort brach er einen Schuppen auf und stahl einen Rasenmäher. Ein Zeuge fand zwischenzeitlich den Rasenmäher etwa 150m von den Schrebergärten entfernt an einem Feldweg. Außerdem lag dort weiteres mutmaßliches Diebesgut, eine Gartenpumpe sowie vier Kompletträder von einem BMW. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/9630-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Auch die Eigentümer der Gegenstände sich noch Unbekannt und werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

++++2008880

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

