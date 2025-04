Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sicherheitshinweis der Polizei Völklingen bzgl. Taschendiebstählen

Völklingen (ots)

In letzter Zeit kommt es im Dienstgebiet der Polizei Völklingen vermehrt zu Diebstählen von Bankkarten, bei denen die PIN der Geschädigten im Voraus ausgespäht wurde. Bei den Tätern handelt es sich meist um mehrere Personen, die arbeitsteilig vorgehen. Die Täter spähen meist die PIN beim Bezahlvorgang an der Kasse oder einem Automaten aus. Anschließend verfolgt ein weiterer Täter die Geschädigten und entwendet bei einer günstigen Gelegenheit die Bankkarte oder sogar den gesamten Geldbeutel der Geschädigten. Dann setzen die Täter die Karte unbefugt u.a. in Geschäften und an Bankautomaten ein und heben so in den meisten Fällen einen Geldbetrag vom Konto ab. Die Geschädigten werden zumeist erst bei der Überprüfung ihres Kontos oder dem nächsten Einkauf auf den Diebstahl ihrer Bankkarte aufmerksam.

Um sich bestmöglich zu schützen, empfiehlt die Polizei folgende Tipps:

-Geben sie Ihre PIN niemals an Dritte weiter und teilen Sie sie auch nicht am Telefon oder per E-Mail.

-Decken sie die Tastatur beim Eingeben Ihrer PIN ab, damit keine Kamera oder andere Personen ihre Eingabe sehen können.

-Vermeiden sie es, Ihre PIN in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen, z.B. durch Notizen, Klebezettel oder auf dem Bildschirm.

-Seien sie vorsichtig bei verdächtigen Personen, die versuchen, ihre PIN zu erfragen, sie bei der Eingabe versuchen abzulenken oder ihnen sehr nahekommen.

-Überprüfen sie regelmäßig ihre Kontoauszüge nach getätigten Einkäufen

-Bewahren sie ihre Wertsachen wie z.B. Geldbeutel, Bankkarte etc. stets nah am Körper auf, zum Beispiel in einer Innentasche oder einem verschlossenen Rucksack/Tasche vor dem Körper

-Seien sie besonders aufmerksam auf Märkten, Veranstaltungen, in Geschäften, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder bei Großveranstaltungen.

-Lassen sie ihre Taschen nie unbeaufsichtigt, verschließen sie Reißverschlüsse und tragen sie die Tasche nach Möglichkeit vorne.

-Achten sie auf verdächtige ihnen unbekannte Personen, die sich unauffällig in Ihrer Nähe aufhalten oder versuchen, sie in ein Gespräch zu verwickeln

Falls sie dennoch den Verdacht haben, Opfer einer Straftat geworden zu sein, wenden sie sich sofort an die zuständige Polizeidienststelle und lassen ihre Karten bei der Bank bzw. über den Sperrnotruf (116 116) sperren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell