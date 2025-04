Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Wadgassen/Differten: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Differten (ots)

Am Samstag, den 26.04.2025, ereignete sich gegen 14:45 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fahrradfahrer im Bereich der Überherrner Straße im Wadgasser Ortsteil Differten. Ein 68-jähriger französischer Staatsbürger war mit seinem Fahrrad in der Überherrner Straße in Richtung Wadgassen unterwegs. Bei einem Überholmanöver stieß der Fahrradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit einem geparkten Fiat 500 zusammen und kam zu Fall. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Fahrradfahrer schwer aber nicht lebensgefährlich. Zur medizinischen Versorgung musste er umgehend in das nächstgelegene Krankenhaus verbracht werden und konnte keine Angaben zum genauen Unfallgeschehen machen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Das Fahrrad sowie das Fahrzeug wurden durch den Zusammenstoß beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Völklingen (06898-2020) in Verbindung zu setzen.

