Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Posern die Suppe versalzen

Mit einem größeren Aufgebot überwachte die Polizei Ulm die Szene in der Nacht von Samstag auf Sonntag

Ulm (ots)

Gleich mehrere Anzeigen wegen unnötigem Umherfahren, Geschwindigkeitsverstößen, Fahren mit einem nicht versicherten Kraftfahrzeug und Fahren unter Drogeneinfluss hagelte es im Rahmen der durchgeführten Kontrollen. Die Polizei Ulm hatte Wind davon bekommen, dass sich die Poserszene an verschiedenen Örtlichkeiten in Ulm, im Alb-Donau-Kreis und im Kreis Biberach treffen will. Für gewöhnlich kommt es im Zusammenhang mit den Treffen immer wieder zu lautstarken Schleuderfahrten, die man in der Szene als Drifts und Burnouts bezeichnet. Auch auf dem Weg zu den Zusammenkünften machen die Fahrer der oft getunten Fahrzeuge durch verschiedenste Fahrmanöver immer wieder auf sich aufmerksam. Um diesem seltsamen Treiben frühzeitig ein Ende zu setzen, überwachte die Polizei Ulm mit zahlreichen Streifen des gesamten Präsidiums die Szene. An den jeweiligen Treffpunkten wurde intensiv kontrolliert und festgestellte Verstöße zur Anzeige gebracht. Im Laufe des gesamten Abends konnten insgesamt etwa 100 Fahrzeuge der Szene zugeordnet werden. Auf einem Parkplatz zählte die zählte die Polizei in der Spitze zwischen 60 und 80 Fahrzeuge. Trotz mehrfacher Umplanung gelang es den Teilnehmern der Poserszene nicht, sich an einem der, teilweise kurzfristig, anberaumten Meetings über einen längeren Zeitraum aufzuhalten. Auch die abschließend geplante Stadtrundfahrt der Poser in Ulm musste ausfallen. Mehrere Motorradfahrer, die sich daran beteiligten, erhielten von der Polizei Platzverweise. Zusammengefasst kostete den Teilnehmern die Suche nach Treffpunkten Sprit, Nerven und Bußgelder. Auch in Zukunft wird die Polizei sich der Szene mit einem wachen Auge annehmen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2020218)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell